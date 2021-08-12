Twitter оновила дизайн: що змінилося

У соціальній мережі Twitter оновився дизайн, повідомляє УНИАН.

"Ми дещо змінили зовнішній вигляд Twitter в веб-версії і на смартфонах. Хоча спочатку це може здатися дивним, але такі оновлення роблять нас більш доступними, унікальними, сфокусованими на вас і на те, про що ви говорите", - розповіли в компанії .

Зокрема, тепер платформа використовує свій новий фірмовий шрифт Chirp - про нього повідомлялося раніше в січні 2021 року.

- Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Також Twitter змінила кольорове оформлення, зробивши його "більш контрастним і менш синім", щоб більше уваги отримували фотографії та відео користувачів. Наприклад, деякі кнопки тепер стали чорного кольору.

Платформа анонсувала і введення нових кольорів.

Крім того, соцмережа позбулася "візуального шуму", прибравши зайві фонові елементи, розділові лінії і додавши порожнього простору.