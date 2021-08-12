СБУ затримала агента російської воєнної розвідки

Контррозвідники Служби безпеки України виявили і затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ, повідомляє СБУ.

Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось за процесуального керівництва Луганської Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.