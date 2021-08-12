У скандального футболіста виник конфлікт з гравцем Динамо

У нападника "Миная" Євгена Селезньова виник конфлікт із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим під час матчу Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНИАН.

Конфліктна ситуація виникла в підтрибунному приміщенні. Між гравцями відбувся наступний діалог:

Селезньов (звертаючись до Віталія Буяльського): Буя, ну якого х*я він свистить, б***ь, в штрафній?

Хліб: Я тобі зараз все в очі скажу.

Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.

Хліб: А для чого?

Селезньов: Поговоримо.

Хліб: Для чого?

Селезньов: Ну просто поговоримо.

Хліб: Навіщо мені з тобою розмовляти?

Селезньов: Ну і все.

Селезньов (звертаючись до свого одноклубника): Ну ти бачив? Я чисто, с*ка, м'яч забирав.

Після гри Караваєва запитали про конфлікт. Футболіст відповів:

"Я не хочу це коментувати. Я адекватний хлопець, я зараз їду додому проводити час з сім'єю. У мене є, на що витрачати свій час. Про решту я навіть не замислююся.

Який може бути конфлікт? Ми граємо у футбол. Хтось чимось незадоволений і щось висловлює. У когось особисті претензії або проблеми. У мене немає ніяких претензій, я граю в футбол, ми показуємо свою гру, домагаємося позитивного результату. Що нам ще потрібно? Все, що відбувається, відбувається там".