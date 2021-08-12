У скандального футболіста виник конфлікт з гравцем Динамо
У нападника "Миная" Євгена Селезньова виник конфлікт із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим під час матчу Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНИАН.
Конфліктна ситуація виникла в підтрибунному приміщенні. Між гравцями відбувся наступний діалог:
Селезньов (звертаючись до Віталія Буяльського): Буя, ну якого х*я він свистить, б***ь, в штрафній?
Хліб: Я тобі зараз все в очі скажу.
Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.
Хліб: А для чого?
Селезньов: Поговоримо.
Хліб: Для чого?
Селезньов: Ну просто поговоримо.
Хліб: Навіщо мені з тобою розмовляти?
Селезньов: Ну і все.
Селезньов (звертаючись до свого одноклубника): Ну ти бачив? Я чисто, с*ка, м'яч забирав.
Після гри Караваєва запитали про конфлікт. Футболіст відповів:
"Я не хочу це коментувати. Я адекватний хлопець, я зараз їду додому проводити час з сім'єю. У мене є, на що витрачати свій час. Про решту я навіть не замислююся.
Який може бути конфлікт? Ми граємо у футбол. Хтось чимось незадоволений і щось висловлює. У когось особисті претензії або проблеми. У мене немає ніяких претензій, я граю в футбол, ми показуємо свою гру, домагаємося позитивного результату. Що нам ще потрібно? Все, що відбувається, відбувається там".