Компанії заплатять в 2 рази більше податку на прибуток, ніж у 2020-му

У Державній податковій службі України повідомили про успішне декларування податку на прибуток у другому кварталі 2021-го (квітень-червень). При цьому за результатами декларування в серпні очікується сплата податку в розмірі 35,4 млрд грн, що більше минулорічних показників у 2 рази, повідомляє Обозреватель.

Відзначається, що темп зростання сплати податку на прибуток перевищує темп зростання доходів платників аж в 2,7 рази.

"Це свідчить про ефективну протидію з боку ДПС формуванню та використанню фіктивного податкового кредиту і, відповідно, необґрунтованого завищення видаткової частини" , – йдеться в повідомленні.

Податок на прибуток підприємств. Джерело: Державна податкова служба України

Раніше Державна податкова служба повідомила, що моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Зокрема, мова йде про порогові і підозрілі фіноперації.

Переклади незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо перевіряючий підозрює, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму.