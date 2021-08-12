Fitch поліпшило рейтинг Нафтогазу до "позитивного"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило довгостроковий рейтинг НАК "Нафтогаз України" в іноземній валюті зі "стабільного" на "позитивний" і підтвердило рейтинг на рівні "B", повідомляє UBR.

Перегляд прогнозу пішов за зміною прогнозу суверенного рейтингу України на "позитивний", що вказує на сильні зв'язки компанії з державою, йдеться в релізі самого Fitch.

Агентство також підтвердило автономний кредитний профіль (SCP) компанії на рівні "b-" (слабкий - ред.).

"Нафтогаз" інвестує у свою ресурсну базу для зупинки спаду видобутку природного газу, тому ліквідність компанії опиниться під тиском.

Потреба у фінансуванні виникне через середньорічні капіталовкладення в розмірі $1 млрд, які підуть на підтримку рівня видобутку для задоволення внутрішнього попиту.

Завдяки розвідці нових родовищ, розробці нових проектів, і геологорозвідці української частини шельфу Чорного моря "Нафтогаз" має намір збільшити свою ресурсну базу.

Валютні ризики для "Нафтогазу" - високі, тому що 68% ($ 1,6 млрд) його боргу, що відноситься до єврооблігацій, на кінець 2020 року номіновані в іноземній валюті, в той час як більша частина виручки надходить у гривні.

Залишок коштів на кінець 2020 року складав 37 млрд грн ($1,3 млрд), номінованих в іноземній валюті, що знижує валютний ризик. Агентство очікує, що залишок грошових коштів скоротиться. Зниження курсу гривні по відношенню до основних валют може призвести до значного погіршення фінансового становища.

У Telegram-каналі "Нафтогазу" прокоментували прогноз Fitch: "Це хороша новина (перемога)".

"По-перше, нас лякали негативною реакцією міжнародного інвестиційного співтовариства на те, що уряд змінив керівника компанії, а ми натомість бачимо підвищення кредитного рейтингу" , - сказано в повідомленні компанії.

У "Нафтогазі" впевнені, що кращий рейтинг - це можливість залучити гроші на кращих умовах, а значить кращі можливості для розвитку національної компанії.