Наймодніші тренди манікюру для сонячної погоди
Тренди манікюру на літо і початок осені 2021 - найрізноманітніші! Головне - встигнути ці творіння випробувати на власних нігтях, поки на вулиці сонячна погода, яку вимагають яскраві кольори, повідомляє РБК-Украина.
Стиліст Саммаль Сан у своєму Instagram показала модні тренди, які знаходяться в топах весь гарячий сезон.
Трендів вистачить на всіх! Тут і яскраві неонові кольори, і металеві акценти, і анімалістичний принт і інфантильність - думаю, кожна знайде щось цікаве для себе! - розповіла стиліст.
Топ ідей для манікюру на сонячну погоду
- Якщо френч - то яскравий
- Нігті різного кольору
- Різнокольорові абстрактні лінії
- Насичений зелений
- Інфантильні малюнки
- Френч з "металевими" кінчиками
- Анімалістичні принти на нігтях
- Просто ніжно-рожеве покриття
Автор: Тетяна Турчанікова