Наймодніші тренди манікюру для сонячної погоди

Тренди манікюру на літо і початок осені 2021 - найрізноманітніші! Головне - встигнути ці творіння випробувати на власних нігтях, поки на вулиці сонячна погода, яку вимагають яскраві кольори, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Саммаль Сан у своєму Instagram показала модні тренди, які знаходяться в топах весь гарячий сезон.

Трендів вистачить на всіх! Тут і яскраві неонові кольори, і металеві акценти, і анімалістичний принт і інфантильність - думаю, кожна знайде щось цікаве для себе! - розповіла стиліст.
Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/kyliejenner

Топ ідей для манікюру на сонячну погоду

  • Якщо френч - то яскравий

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks

  • Нігті різного кольору

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks
  • Різнокольорові абстрактні лінії

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks

  • Насичений зелений

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks
  • Інфантильні малюнки

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks

  • Френч з "металевими" кінчиками

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks
  • Анімалістичні принти на нігтях

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks

  • Просто ніжно-рожеве покриття

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди
фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Тетяна Турчанікова

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