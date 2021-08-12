Наймодніші тренди манікюру для сонячної погоди

Тренди манікюру на літо і початок осені 2021 - найрізноманітніші! Головне - встигнути ці творіння випробувати на власних нігтях, поки на вулиці сонячна погода, яку вимагають яскраві кольори, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Саммаль Сан у своєму Instagram показала модні тренди, які знаходяться в топах весь гарячий сезон.

Трендів вистачить на всіх! Тут і яскраві неонові кольори, і металеві акценти, і анімалістичний принт і інфантильність - думаю, кожна знайде щось цікаве для себе! - розповіла стиліст.

фото: instagram.com/kyliejenner

Топ ідей для манікюру на сонячну погоду

Якщо френч - то яскравий

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Нігті різного кольору

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Різнокольорові абстрактні лінії

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Насичений зелений

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Інфантильні малюнки

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Френч з "металевими" кінчиками

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Анімалістичні принти на нігтях

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Просто ніжно-рожеве покриття

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Тетяна Турчанікова