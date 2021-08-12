Син Байдена звинуватив російських наркоторговців в крадіжці ноутбука

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, розповів про зникнення свого ноутбука і припустив, що його могли вкрасти. Ці слова прозвучали на відео від 2019 року, повідомляє Лента.Ру.

На кадрах, що з'явилися в мережі, Хантер зображений з повією. Він розповідає їй про те, як у 2018 році веселився в Лас-Вегасі упродовж 18 днів і влаштовував вечірки "то в одному люксі, то в іншому" - таке проведення часу могло обійтися в 10 тисяч доларів за одну ніч. Хантер поскаржився, що на одній з таких вечірок знепритомнів. Прокинувшись, він виявив, що його ноутбук пропав.

Син американського лідера звинуватив у крадіжці "російських наркоторговців", з якими проводив час. Хантер переконаний: зловмисники спеціально приспали його пильність, щоб вкрасти ноутбук - там містилася інформація, яку можуть використовувати для шантажу.

"Тепер у них є відео, де я займаюся божевільним сексом", - заявив він.

Це не перший раз, коли у Байдена-молодшого пропадає ноутбук з цінною інформацією. Так, раніше він залишив інший комп'ютер в ремонтній майстерні, після чого той зник. Пізніше невідомі зламали його і опублікували кілька телефонних розмов Байдена: на одному з них він похвалився вживанням наркотиків разом з колишнім мером Вашингтона Меріон Беррі.