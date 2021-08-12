Селера: користь для здоров'я всього організму

Чим корисне коріння селери? За своїми корисними властивостями воно цілком може змагатися з корінням женьшеню. Воно позитивно впливає на нервову систему, серце і судини. Також коріння селери вважається відмінним засобом профілактики атеросклерозу, повідомляє Ukr.media.

Селера допомагає за наявності підвищеного тиску. За наявності набряків у організмі виводить зайву рідину і добре очищає нирки. Селера регулює водно-лужний баланс в організмі та обмін речовин. Це відмінний сечогінний і проносний засіб.

У селері містяться вітаміни групи В, С, ВВ, а також мінерали: магній, цинк, залізо, фосфор, калій і кальцій. Селеру добре вживати за наявності ожиріння і діабету.

Сучасна медицина рекомендує додавати цей цінний овоч у меню, оскільки у ньому міститься величезна кількість флавоноїдів. А вони мають сильні антиоксидантні властивості. Ця рослина корисна для здоров'я завдяки своїй здатності зміцнювати і підвищувати еластичність стінок судин. Її оздоровча дія позитивно впливає на серцево-судинну систему (особливо коріння селери).

Помічено, що за умови вживання рослини поліпшується пам'ять. А чоловікам рекомендується її їсти якомога більше, щоб позбутися від хронічного простатиту. Краще використовувати одночасно стебла і коріння рослини. Також це дуже потужний афродизіак.

Попри те, що селера має позитивні властивості, існують обмеження у її вживанні для людей, які страждають на гастрит і виразку. Також її зовсім небажано включати у свій раціон вагітним жінкам і мамам, що годують грудьми. Існують протипоказання й для людей з варикозом і тромбофлебітом.

Селера має низьку калорійність і є чудовим засобом для схуднення. Під час розвантажувальних днів додавайте її у свій раціон. У ній міститься лише 16 ккал на 100 г.

Крім цього, селера позбавляє від втоми, підбадьорює, омолоджує і піднімає настрій.

Особливо корисно додавати овоч у салати і соки. А це чудові засоби, що очищають організм від токсинів. За умови дієтичного харчування селеру обов'язково потрібно додавати до м'яса, оскільки вона сприяє виробленню шлункового соку. Також ця рослина здатна захистити від гнильних процесів у шлунково-кишковому тракті. Вона позбавляє й від скупчення газів.