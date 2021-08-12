Найпопулярніші ліцензії можна буде отримати онлайн
Уряд анонсував експеримент з переведення в електронний формат дозвільно-ліцензійних процедур, повідомляє ЛігаБізнес.
Експериментальний проект «Е-дозвіл» дозволить отримувати ліцензії для бізнесу через онлайн-заявку в «Дія».
Для участі в експериментальному проекті були відібрані топ-13 за популярністю ліцензій:
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах
- оптова торгівля алкогольними напоями;
- оптова торгівля тютюновими виробами;
- оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах
- оптова торгівля пальним;
- зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);
- провадження туроператорської діяльності;
- провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
- провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном.
Крім того, найближчим часом планується розширити перелік дозволів, що надаватимуться в електронному вигляді через «Дію».
Реалізація проекту передбачає цифровізацію повного циклу процедур у сфері ліцензування та автоматичну видачу ліцензії, там де не передбачено додаткових перевірок документів при подачі заяви.
Також за підприємцями зберігається право подавати документи у паперовій формі. Таким чином, у бізнесу з'явиться право вибору способу подання заяви - в електронній формі чи паперовій.
Експеримент триватиме з 1 листопада 2021 до 31 жовтня 2023 року. Після його завершення планується внесення до Верховної Ради України проекту Закону щодо спрощення умов надання ліцензій.