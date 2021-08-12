У МОЗ рекомендують скоротити інтервал між дозами вакцини Sinovac

Міністерство охорони здоров'я рекомендує скоротити інтервал між першою і другою дозою вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції - 14 днів, в зв'язку з поширенням штаму "дельта" і поступовим зростанням захворюваності в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, експерти Міністерства охорони здоров'я прийняли таке рішення проаналізувавши рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac при різних інтервалах між дозами.

Згідно з дослідженнями, після вакцинації двома дозами з інтервалом в 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалася від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації досягала 100%.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить в своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech прищепили більше 1,22 млн українців.