Списання коштів під виглядом компенсації ПДВ - новий спосіб шахрайства

Громадяни почали отримувати розсилку з рекламою шахрайського сайту, який пропонує компенсацію ПДВ в зв'язку з 30-річчям незалежності України, повідомляє UBR.

Таку послугу пропонує якийсь "Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів". Щоб перевірити можливість компенсації, шахраї пропонують ввести e-mail і останні шість цифр банківської карти в спеціальне вікно.

При цьому сума нібито налічується за останні 3 роки і варіюється від 2660 до 34 200. Що стосується крайньої дати компенсації, то в даному випадку шахраї вказали 11 серпня, проте в майбутньому вони можуть її змінити.

"Надійшла реклама чергового шахрайства. Ніби то компенсують ПДВ до ювілею незалежності. "Єдиного компенсаційного центру повернення невиплачених коштів" як державної структури не існує", - розповів Блінов.

За його словами, в результаті шахраї спишуть весь залишок наявних на банківській картці коштів. Також він вказав, що захистом прав споживачів фінансових послуг займається Національний банк.