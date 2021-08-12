Hennessey Performance перетворив Corvette на справжнього монстра

Тюнінгове ательє Hennessey Performance відомо своїм екстремальними проектами. Чергове дітище майстрів з Техасу – 850-сильний кабріолет Chevrolet Corvette C7, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Поки у концерні General Motors тільки готуються представити нове покоління кабріолета C8 Chevrolet Corvette в топової версії Z06, техаські тюнери під керівництвом Джона Хеннессі "прокачали" 7-ю генерацію моделі.

Кабріолет Corvette С7 Z06 у виконанні Hennessey Performance. Джерело: hennesseyperformance.com

Нагадаємо, що серійна версія Corvette C7 Z06 оснащується 6,2-літровим компресорним V8 максимальною потужністю 650 к.с. Пакет доопрацювань HPE850 дозволяє істотно збільшити віддачу мотора.

Потужність мотора збільшили до 850 к.с. Джерело: hennesseyperformance.com

У нього входять модернізована шатунно-поршнева група, нові блоки головки циліндрів, нові елементи газорозподільного механізму, допрацьована впускная система, нові розподільчі вали та вихлопна система з "прямоточних" каталізатором. Все це дозволило довести потужність до 850 к.с., а крутний момент – до 969 Нм.

З модернізованим мотором автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 2,7 секунди, а на подолання дистанції у чверть милі буде потрібно не більше 10,3 секунд.