Україна – Франція: у продаж надійшли квитки на матч відбору ЧС-2022

Стартував продаж квитків на матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між національними збірними України та Франції, який відбудеться 4 вересня в Києві на НСК «Олімпійський» (початок — о 21.45), повідомляє УАФ.

Українська асоціація футболу відповідно до рекомендацій МОЗ України взяла до уваги всі чинні протоколи та готова забезпечити присутність глядачів на матчі Україна — Франція.

Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com.

Вартість квитків:

Public-сегмент — від 250 до 1000 грн;

Business-cегмент — від 1500 до 5000 грн.

Нагадаємо, що одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб купити перепустку на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо).

Уболівальник купує квиток у певний сектор, на конкретний ряд та місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Особливі умови

У зв'язку із ситуацією з COVID-19 усі особи, залучені до матчу, мають дотримуватися всіх санітарних норм та правил, зокрема:

у межах периметру стадіону весь час носити маску, що прикриває ніс та рот;

мити та дезінфікувати руки за кожної можливості;

проходити температурний скринінг при вході на стадіон (якщо температура більше 37.2, вхід на стадіон заборонено);

не займати інше місце, ніж те, яке зазначене у квитку;

уникати рукостискань;

уникати контакту обличчям до обличчя з іншими глядачами при переміщенні з та до свого місця;

кашляти та чхати в серветку або у згин ліктя;

їсти та пити, перебуваючи виключно на своєму місці;

дотримуватися всіх інструкцій стюардів та офіцерів стосовно санітарних та гігієнічних заходів;

дотримуватися вказівок та системи черги на стадіоні.

Перелік документів, що дозволяють потрапити на стадіон: