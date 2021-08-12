Штам "Дельта" дістався до ще однієї області України

У Житомирській області виявили перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта". Працівниками Державтоінспекції зафіксовано вже 20 хворих. Про це заявляє ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр", повідомляє Слово і діло.

"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який викликаний штатом "Дельта". Всі 20 зразків, узятих у хворих в Житомирській області та у яких вірусологічної лабораторії нашого центру виявлено штам "Дельта" підтверджені Центром громадського здоров'я (м.Київ)", - йдеться в повідомленні.

Випадки штаму "Дельта" підтвердилися в декількох населених пунктах області: в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах і т. Д.

Зокрема, його виявили у двох громадян, які прибули з Росії та Туреччини. Також повідомляється про один летальний випадок.