Багатіїв закликали віддати трильйони доларів

Одноразовий 99-відсотковий податок на приріст доходів мільярдерів під час пандемії міг би забезпечити вакцинацію всього світу, а також дотацію розміром в 20 тисяч доларів всім безробітним, повідомляє "Лента.ру".

У дослідженні міжнародної благодійної організації Oxfam відзначається, що податок приніс би 5,4 трильйона доларів. При цьому близько 2,7 тисячі мільярдерів у світі все одно залишаться багатшими на 55 мільярдів доларів, ніж до пандемії.

В Oxfam закликали уряди задуматися над податком для надбагатих, щоб ті віддали гроші заради нужденних.

За підрахунками організації, з початку пандемії статки мільярдерів злетіли на 69 відсотків (до 13,5 трильйона доларів). За останні 17 місяців їх капітал зріс більше, ніж за останні 15 років.