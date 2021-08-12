Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі

У Національному заповіднику "Софія Київська" оприлюднили офіційну заяву, в якій зазначається, що ніяких погоджень на зйомки дріфту автомобілів на Софійській площі керівництво не надавало, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в Києві, затвердженого Київською міською радою 19 грудня 2019.

Згідно з ним дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі узгодження з Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам'яток національного значення", - йдеться в повідомленні.