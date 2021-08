Виявлено небезпеку відновлення лісів

Відновлення лісів в середніх широтах може привести до більш сильного охолодження атмосфери Землі, ніж припускають існуючі моделі, виявили дослідники з Китаю і США. Стаття вчених опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Лента.ру.

Багато фахівців побоюються, що відновлення лісів на середніх широтах Землі - зокрема, в Північній Америці і в Європі - може привести до посилення глобального потепління. Через свою низьку альбедо - коефіцієнта відбиття світла - ліси поглинають велику кількість сонячної радіації. У тропіках низьке альбедо компенсується високим рівнем поглинання вуглекислого газу щільною цілорічної зеленою рослинністю. У помірному ж кліматі накопичене сонячне тепло може «переважувати» охолоджуючий ефект від нових лісів.

Однак в своєму новій роботі вчені з Прінстонського університету і Нанкинского університету інформаційних наук і технологій показали, що ці побоювання не враховують ролі лісів у формуванні хмар, які не тільки безпосередньо блокують світло від сонця, але і володіють високим альбедо. Складність їх дослідження часто призводить до того, що хмари виключаються з аналізів можливої зміни клімату. Дослідники вивчили вплив рослинності на облакообразованіе в середніх широтах, порівнявши супутникові дані про хмарному покритті за 2001-2010 роки з моделями взаємодії рослин і атмосфери.

З'ясувалося, що для даного регіону охолоджуючий ефект від посиленого утворення хмар і зв'язування вуглекислого газу переважують ефект від поглинання лісами сонячної радіації. Тому відновлення лісів, вказують фахівці, призведе, до сильнішого, ніж вважалося раніше, охолодному ефекту для атмосфери Землі.