Скільки українців задоволені відставкою Авакова - опитування

Кожен третій українець (33%) позитивно оцінює рішення Верховної Ради про відставку Арсена Авакова з посади глави Міністерства внутрішніх справ України, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас негативно оцінили цю відставку 15% респондентів, а 37% поставилися байдуже. 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

При цьому лише кожен десятий (10%) очікує поліпшення діяльності Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова та призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. 13% очікують погіршення, а відносна більшість (41%) респондентів висловлюють думку, що вона не зміниться. 36% вагалися з відповіддю.

Ставлення до відставки Авакова між прихильниками різних політичних сил відрізняється не принципово: більше прихильників кожної з політсил позитивно оцінюють цю подію, ніж негативно. Але серед електорату політичної партії "Слуга народу" ця різниця максимальна (25%), серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" вона становить 16%, серед представників електорату партії "Європейська солідарність" - 10%, серед виборців ВО "Батьківщина" - 9%.

Дослідження проведено методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.