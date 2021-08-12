Україна відправила Литві гуманітарну допомогу

Україна відправила в Литву гуманітарну допомогу для безпеки потреб. Відправлено понад 38 тонн вантажу, повідомляє Кореспондент.

"Більше 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України в Литву. Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.

Вантаж являє собою дріт для посилення охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.