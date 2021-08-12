В Україні можуть ввести реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом

До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги - тобто, відключать, повідомляє РБК-Украина.

У повідомленні йдеться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

"В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками" , - зазначають в комітеті.

Якщо приймуть цей законопроєкт, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.

Автор: Анастасія Рокитна