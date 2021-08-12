5 з 6 континентів: в NASA показали карту лісових пожеж у світі

Останнім часом в світі великі лісові пожежі вирують на п'яти з шести континентів. Пожеж немає лише в Антарктиді.﻿ Відповідну карту опублікували в агентстві NASA, повідомляє Деловая столица.

Як видно на карті, вогнем охоплені: Євразія, Африка, Північна і Південна Америка, а також Австралія. Також червоні від пожеж Мадагаскар та Індонезія.

Скріншот з сайту NASA

Нагадаємо, в Греції за підозрою в умисних або випадкових підпалах лісів затримали 118 осіб. Алжир страждає від масових лісових пожеж, які в низці районів перекинулися на населені пункти і забрали життя щонайменше 65 осіб.

У Туреччині майже всі лісові пожежі знаходяться під контролем. Виняток становлять дві провінції.