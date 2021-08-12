Ціни на паливо істотно зросли з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-липень 2021 року. Ціни на паливо суттєво зросли, повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, в липні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,5% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельне паливо - на 18,0% до 28,4 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 25,3% до 15,9 гривень за літр.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Зазначимо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. За даними на 3 серпня з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

Автор: Олександр Білоус