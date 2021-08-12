Збирався на лікування, а опинився в Монако: екс-міністр транспорту потрапив в скандал

Екс-міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, якого підозрюють у викраденні голови "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, потрапив у новий скандал. Він збирався виїхати на лікування до Відня (Австрія), але опинився в Монако, повідомляє Обозреватель.

Інформація про його перебування в країні з'явилася в середу, 11 серпня. Про це написав колишній народний депутат Сергій Лещенко з посиланням на одного з депутатів Верховної Ради.

Він також опублікував нібито свіжий знімок Рудьковського. На фото видно, що він стоїть в холі готелю Monte Carlo Bay. На підлозі намальований відповідний логотип.

В Офісі генерального прокурора журналістам "Європейської правди" підтвердили, що Рудьковському дозволили виїхати до Відня з 3 по 21 серпня виключно для обстеження і лікування. У разі порушення умов, сторона звинувачення може вимагати зміни запобіжного заходу для екс-нардепа.