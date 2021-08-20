Модні та комфортні елементи гардероба на вересень

У модній індустрії використовується термін "транзитний гардероб" для визначення речей, які легко мігрують з одного гардероба в інший. У речах з транзитного гардероба ви будете почувати себе комфортно в перехідний період, повідомляє 24 Канал.

Останні тижні літа та перші тижні осені дуже непередбачувані. Принцип побудови транзитного гардероба досить простий. Потрібно всього лише перемістити літні елементи гардероба до осінніх, поступово замінюючи легкі відкриті сукні та сорочки на штанні костюми та жакети.

Основні елементи транзитного гардероба 2021

Блейзер

Блейзер – це всесезонна річ, яку ми носимо незалежно від пори року, тому цієї осені без стильного блейзера не обійтися. Комбінаторику та універсальність жакетів важко переоцінити.

Фото з інстаграму Selfish School

Тренч

"Легкий тренчкот довжиною міді чи максі чудово підійде для примхливої вересневої погоди. А ще, він круто виглядає на контрасті з голими частинами тіла. Майки та шорти, або зваблива міні – разом з тренчем виглядають дуже стильно" , – йдеться в інстаграм-дописі.

Фото з інстаграму Selfish School

Сорочка

Сорочка – ідеальний елемент гардероба для літньої багатошаровості. Його ми поєднували з бра-топами, майками та футболками, а для більш прохолодної погоди можете додати жакет чи тренч.

Фото з інстаграму Selfish School

Трикотаж

Затишні джемпери, кардигани, водолазки – без них неможливо уявити осінній гардероб. Якщо ви любите розслаблений образ, зверніть увагу на трикотажні сети зі штанами чи спідницями, а також трикотажні сукні довжиною міді та максі.

Фото з інстаграму

Світшот/худі

"Цей комфортний і розслаблений елемент гардеробу чудово вписується у численні кежуальні образи, а в поєднанні з довжиною міні, що оголює ноги – виглядає особливо чудово" , – зазначають стилісти.

Фото з інстаграму

Джинси

Джинси – це універсальний солдат модного арсеналу. Стильні джинси – mast have у перехідному гардеробі, і не тільки.

Фото з інстаграм

Штани

Стилісти радять обирати елегантні костюмні штани, класичні банани, вишукані палаццо чи зухвалі шкіряні вироби. Штани додають розслабленим образам структури та благородності.

Фото з інстаграму

﻿﻿Шкіряні шорти / шкіряна спідниця

Такий предмет гардеробу зробить образи більш неординарними завдяки цікавій фактурі.