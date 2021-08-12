Прикордонники вилучили сурогатного палива на 80 млн гривень

Прикордонники Східного регіонального управління цьогоріч викрили три масштабні схеми незаконних поставок з РФ сировини для виробництва контрафактного палива, повідомляє﻿ портал МВС.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби, спільно з іншими правоохоронними органами встановили, що учасники злочинних угруповань ввозили з РФ сировину за сірими схемами.

Компоненти, необхідні для виготовлення пального, видавали за іншу хімічну продукцію, яка не потребує відповідного оподаткування.

В Україні з ввезеної сировини виробляли пально-мастильний сурогат, підвищуючи його якісні характеристики хімічними присадками. В подальшому вироблену продукцію реалізовували на роздрібних заправках на Харківщині, Чернігівщині та Донеччині як бензин А-95, А-92 та дизельне пальне.

Також прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами припинили діяльність трьох підпільних нафтопереробних заводів, які працювали у Харківській області.

Загалом правоохоронці вилучили 1,3 тис. тонн пального та сировини, ввезеної за вказаними схемами. Вилучене пальне та обладнання для його виробництва оцінюється у понад 80 млн гривень. Заходи з викриття та припинення каналів незаконних поставок паливо-мастильних матеріалів та сировини тривають.