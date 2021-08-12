Чорнобильська зона з початку року активно приймає туристів

Чорнобильську зону відчуження з початку року відвідало 32 тис. туристів, повідомив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, дані актуальні на 11 серпня. Раніше в 2019 році планувалося досягти показника 1 млн туристів в рік, проте в 2020 році туристичний потік сильно скоротився.

"Нам вдалося вже отримати результати краще, ніж в 2018 році, коли за цілий рік прийняли 36 тис., але навряд чи досягнемо результатів 2019 року, з 124 тис. туристів", - сказав Гарник в ході круглого столу про збереження об'єктів Прип'яті і Дуги в Чорнобилі в четвер.

Як повідомлялося, в лютому-2021 Міністерство культури і інформаційної політики України, Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України, Державне агентство розвитку туризму і Державне агентство з управління зоною відчуження підписали меморандум про розвиток відвідування території зони відчуження Чорнобильської АЕС.