Міжбанк: ситуація на ринку стабілізувалася

Після різких рухів, що мали місце в понеділок і вівторок, ситуація на міжбанківському валютному ринку сьогодні стабілізувалася.

Першу половину торгової сесії торгівля в основному проходила в діапазоні 26,77-26,80 гривень. Як тільки на ринку намітилося незначне зниження, тут же з'явився Національний банк і почав збирати найдешевші пропозиції на продаж за цінами від 26,76 гривень і нижче. Як бачимо, регулятор дуже уважно стежить за тим, що відбувається і не зацікавлений в зайвому зміцненні гривні.

Готівковий ринок сьогодні явно налаштований на зниження. Тому цінник почали опускати, навіть незважаючи на те, що безготівковий долар не демонстрував явних ознак здешевлення. Вранці готівковий долар в обмінниках Києва продавали по 26,87 гривень, а до обіду - вже по 26,84-26,85 гривень. Оператори сигналізують про зростання пропозиції готівкової валюти і паралельному падінні попиту; це змушує їх опускати цінники.

Після вчорашнього ривка вгору євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому 15-пунктовому діапазоні 1,1732 - 1,1747 долара. На ринку все більше розмов про дострокове припинення програми стимулювання економіки США, що може підтримати американський долар і послабити всі інші провідні світові валюти. Готівковий євро, як і вчора, сьогодні продають в діапазоні 31,45-31,50 гривень. На вчорашній незначний підйом на FOREX ціна готівкової євровалюти не відреагувала.

Російський рубль в першій половині дня четверга робить різкі рухи вгору-вниз в діапазоні 73,35-73,70 рубля за долар, намагаючись вирости до американського долара (але це поки слабо виходить). А ось готівковий рубль сьогодні явно дешевше: основна маса обмінок продає його по 3,65 гривні за 10 рублів, але з'являється все більше пропозицій щодо 3,62-3,63 гривні.