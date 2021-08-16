Як позбутися від набряків влітку: поради медиків

Набряк - це збільшення обсягу за рахунок міжклітинної рідини. Часто в жарку погоду у людей починають набрякати ноги. Перш за все, дуже важливо встановити причину цієї проблеми і спробувати запобігти подальшим проблемам, повідомляє Clutch.

Чому в спеку з'являються або збільшуються набряки?

Наш організм намагається позбутися від зайвого тепла, тому він розширює підшкірні капіляри. Разом з надлишком тепла через них в підшкірну клітковину виходить і зайва рідина.

Продукти, що затримують рідину в організмі:

цукор і солодощі;

солоне і мариноване;

напівфабрикати і соуси (також сіль і цукор);

токсини, накопичені в лімфі.

Як уникнути набряків у жарку погоду:

Підтримуйте рівень прохолоди в приміщенні (затінення/вмикайте кондиціонер).

Приймайте контрастний душ вранці і ввечері.

Пийте прохолодну мінеральну воду, робіть домашні лимонади (вода + лимон/огірок/м'ята) і охолоджені трав'яні чаї.⠀

Трав'яні чаї і відвари з м'ятою, чебрецем, липою мають додатковий сечогінний ефект і виводять зайву рідину з організму.

Що потрібно зробити ввечері, щоб знизити ризик виникнення надмірної набряклості обличчя вранці?

Припухлість, синці, сліди на щоках від подушки – це все може залишитися у вас після сну. Для того, щоб вранці не страждати від таких проблем, варто подумати про це ввечері:

вмивайтеся якомога ретельніше (очистіть шкіру від макіяжу, зволожите і наповніть її);

намагайтеся спати на спині;

використовуйте підголовні подушки. Для цього скористайтеся порадою лікаря і консультанта з підбору ортопедичних елементів для сну;

вживайте достатньо білкової їжі і відмовтеся від цукру. Обмежте споживання ситних макаронів, картоплі і рису;

спіть на бавовняних подушках.

Якщо у Вас є набряки, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією.