Лілія Ребрик з чоловіком на червоній доріжці

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вийшли в світ і пройшлися по червоній доріжці в стильних нарядах. Зіркова пара з'явилася на презентації нового сезону каналу "Україна", повідомляє РБК-Украина.

Ефектними фото з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія з'явилася перед камерами в оригінальній білій сукні з об'ємними оборками по всій довжині вбрання. Вона доповнила аутфіт бірюзовими туфлями-човниками на шпильці. Красиво укладене волосся, ніжний макіяж і сережки-висульки завершували ефектний лук. Чоловік ведучої був у чорних брюках і білій сорочці. Пара позувала обійнявшись на червоній доріжці та щасливо посміхалася.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!"- зазначила Ребрик.

фото: instagram.com/liliia.rebrik

фото: instagram.com/liliia.rebrik

Автор: Марина Настевич