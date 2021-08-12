Латвія хоче ввести обов'язкову вакцинацію

Депутат Сейму Латвії Крішьяніс Фелдманіс виступив з пропозицією ввести обов'язкову вакцинацію для депутатів. Метою даної ініціативи є відновлення очної роботи парламенту у вересні, повідомляє РБК-Украина.

Вказано, що депутат подав відповідні поправки до закону про управління поширення COVID-19.

Зазначено, що в іншому випадку парламентарі будуть змушені самостійно сплачувати тести на коронавірус. Вийнятком будуть політики, які перехворіли в останні півроку.

Фелдманіс пояснив, що це допоможе Сейму більш оперативно приймати рішення. До того ж політик вважає, що це буде сигналом для суспільства, що вакцинам можна довіряти.

Раніше стало відомо, що нові поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 передбачають, що у роботодавців з'явиться право звільняти працівників без COVID-сертифіката про вакцинацію або факт хвороби.

Цей же законопроект вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій - медиків, працівників соціального догляду та вчителів.

Нагадаємо, що уряд Латвії прийняв рішення допускати школярів на навчання при наявності документа про вакцинацію, або учні мають пред'явити документ про перенесену хворобу чи негативний результат тесту.

Автор: Марія Кучерявець