Повені в Туреччині: багатоповерхівка пішла під воду

Туреччину накрило нове стихійне лихо - сильні зливи, які викликали повені. У провінції Кастамону 12 серпня впав 8-поверховий будинок, повідомляє 24 Канал.

Так, 8-поверховий будинок через мить просто впав через негоду﻿. На відео, які публікують очевидці, видно зруйновані частини будинку. Все "стоїть" в воді.

Відомо, що в Кастамону вже загинули 6 осіб. Ще одна людина зникла безвісти. Правда, невідомо, чи знаходилися люди в зруйнованому будинку.

Що відбувається в Туреччині

Повені накрили північно-чорноморський регіон. Крім Стамбула, стихія вирує в Бартіні і Синопі.

Стихія перетворила вулиці на річки з металобрухту і автомобілів і обрушила будинки. Наприклад, частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Стамбул, звалилася. Це сталося, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці.

Люди не могли вийти зі своїх будинків і автомобілів через повінь. Також спостерігалися зсуви.

Жителі понад 200 населених пунктів залишилися без електрики.