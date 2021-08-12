Федишин в небесному бікіні грайливо позувала на камеру

Виконавиця народного хіта "Малесенькі долоньки" Ірина Федишин, яка нещодавно відсвяткувала річницю весілля з чоловіком Віталієм Човником, вирушила на відпочинок у теплі краї. Зараз артистка відпочиває з сім'єю в Болгарії, повідомляє Clutch.

Сонячними знімками з курорту зірка воліє ділитися на офіційній сторінці в Instagram.

На нових фото Федишин позує на тлі моря в купальнику бірюзового кольору і джинсових міні-шортах. Її довге біле волосся красиво майорять, а на обличчі практично відсутній макіяж. Ірина зізналася, що ця поїздка для її сім'ї виявилася дуже спонтанною. За її словами, вона вже навіть не сподівалася, що цього року зможе відпочити за кордоном.