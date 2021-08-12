Федишин в небесному бікіні грайливо позувала на камеру
Виконавиця народного хіта "Малесенькі долоньки" Ірина Федишин, яка нещодавно відсвяткувала річницю весілля з чоловіком Віталієм Човником, вирушила на відпочинок у теплі краї. Зараз артистка відпочиває з сім'єю в Болгарії, повідомляє Clutch.
Сонячними знімками з курорту зірка воліє ділитися на офіційній сторінці в Instagram.
На нових фото Федишин позує на тлі моря в купальнику бірюзового кольору і джинсових міні-шортах. Її довге біле волосся красиво майорять, а на обличчі практично відсутній макіяж. Ірина зізналася, що ця поїздка для її сім'ї виявилася дуже спонтанною. За її словами, вона вже навіть не сподівалася, що цього року зможе відпочити за кордоном.
"Сонячна країна, тепле море, смачна їжа, приємні ціни. Заряджаємося позитивними емоціями та кайфуємо від часу проведеного разом!" – пояснила Федишин.