Названо найдорожчу та найзатребуванішу ягоду сезону

Щороку попит споживачів на ягоди змінюється. Цього сезону стабільною і дорогою ягодою лишається лохина, але надзвичайно великим попитом користується малина, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів голова ФГ «Еко Беррі» Володимир Князевич.

«Ми засадили на Івано-Франківщині близько 125 га органічної ягоди: понад 30 га малини літньої, понад 30 га малини ремонтантної, близько 10 га ожини, 15 га лохини, 35 га суниці садової та є ще смородина. Загалом маємо в оренді 300 га землі, які плануємо в майбутньому теж засадити ягодами», — зазначає Володимир Князевич.

Вся продукція «Еко Беррі» сертифікована як органічна, і майже вся ягода експортується. Також компанія отримала сертифікацію, яка дозволяє постачати продукцію до ЄС у ресторани, заклади харчування та супермаркети, тобто напряму до споживача без посередників. Продукція заморожується системою шокової заморозки No Frost, пакується під клієнта і відправляється за кордон.

Володимир Князевич розповів, що цьогоріч компанія вперше сертифікувала як органічну гірську чорницю, і першу партію ягоди вже відправлено на експорт.

У ТОВ «Диканські ягоди» (Полтавська обл.) під малиною мають 24 га. Очікують, що ціна на ягоду цього сезону буде вищою на 30% у порівнянні з минулими роками.

«Цього року, як і минулого, ціна на малину висока. Це звичайний ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років: спочатку ягода дуже дорога, а потім — дешева», — розповів бізнес-партнер ТОВ «Диканські ягоди» Сергій Стеценко.

Він додає, що коли ціна низька, у виробників зменшується попит на вирощування малини, а потім, коли ягоди стає на ринку мало, ціна знову йде вгору, і всі знову починають її садити. І так по колу.

«Диканські ягоди» доставляють органічну малину в основному на європейські ринки. В 2020 році підприємство реалізовувало ягоду екстра-класу по 3,20-3,50 євро/кг. Цього року очікують за 1 кг більше 4 євро.

«На одному полі малина польського сорту Полка, а на іншому — сорту Джоан Джей. Обидва сорти ремонтантні. Джоан Джей краще себе показує, Полка — більш старий сорт, тому потрібно від нього відмовлятися», — роздумує Сергій Стеценко.

Про урожай у ТОВ «Диканські ягоди» говорити ще рано, адже оскільки сорти ремонтантні, збір був лише з літніх пагонів.