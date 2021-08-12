Україна звернулася до Міжнародного суду через злочини в Криму

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) спрямовано чергове інформаційне повідомлення - про злочини проти культурної спадщини в Криму. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відправляємо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим", - написала генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у четвер.

За словами Венедіктової, Офіс генпрокурора спільно з експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права громадських організацій "Регіональний центр прав людини", "Євромайдан-Крим" та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів присвоєння і руйнування об'єктів культурної спадщини.

"Культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом", - зазначила генпрокурор.

Вона пояснила, що передаються докази експропріації і руйнування цих цінностей, щоб МКС долучив матеріали до свого розслідування, яке, як сподівається Венедіктова, вже найближчим часом може розпочатися.

"У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч", - розповіла генпрокурор.

За її словами, в інформповідомленнях також зазначено численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сиваг-Кермен.

Окрім того, як повідомила Венедіктова, у спрямованому повідомленні детально описано інші форми вчинення злочинів із боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої реставрації об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок.

Генпрокурор наголосила, що десятки об'єктів культурної спадщини України були знищені й унаслідок будівництва так званої траси "Таврида" і Кримського мосту, що сприяє подальшій мілітаризації півострова.

"Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - акцентувала увагу генпрокурор.

Він також нагадала, що наразі органи правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюють розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування або псування пам'яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей із тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя.