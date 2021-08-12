У якій країні володіння автомобілем найдоступніше

Для більшості людей володіння автомобілем означає свободу пересування. Автомобіліст може їхати, дивитися і робити те, що хочеш, коли завгодно. Але свобода має ціну – у деяких країнах вищу, у інших – меншу, повідомляє 24 Канал.

Окрім вартості самого авто та його втрати у ціні, існують й інші витрати. Отримання страховки, заправка пальним, податки, техогляди, штрафи, паркування та оплата ремонту – все це складає вартість володіння.

Найкращі країни

Щоб дізнатися, де найдешевші та найдорожчі країни для володіння автомобілем, сервіс scrapcarcomparison взяв середню вартість конкретних автомобілів і додали їх до середньої вартості страхування автомобіля, ремонту та поточних цін на паливо, щоб оцінити, наскільки дорого володіти та керувати автомобілем у різних юрисдикціях.

Ці витрати були зважені у порівнянні з середніми річними заробітками в кожній країні, щоб дати справедливу оцінку доступності – що дозволяє нам обчислити відсоток середньорічної заробітної плати країни, необхідної для володіння автомобілем.

Після того, як вся ця математика була зроблена, ми виявили, що саме Австралія виступає як найкраща у світі країна співвідношення ціни та якості для водіїв. Вимагаючи трохи менше половини середньої австралійської річної заробітної плати (49%), витрати на володіння та керування автомобілем тут нижчі, ніж у будь-якій іншій країні.

Серед кращих автомобільно-орієнтованих країн – Сполучені Штати, а також кілька європейських країн, які також потрапили в топ-10 лідерів. З більш високою вартістю життя, ніж багато інших країн у нашому дослідженні, Велика Британія виявилась на дев’ятому місці.

Найменш привабливі країни

З іншого боку, заробітна плата відіграє величезну роль у тому, наскільки авто виявляється доступним.

Туреччина вважається найдорожчим місцем для володіння автомобілем у рамках нашого дослідження, її житель повинен мати у 6 разів більшу річну зарплату Туреччини, щоб купувати та утримувати автомобіль.

Україна, як бачимо, знаходиться між Бразилією та Гватемалою. Середньостатистичному українцю, аби придбати та утримувати автомобіль, потрібно витратити більше чотирьох річних зарплат.

Методологія

Дослідники розглянули 40 країн, де були проаналізовані дані про середню заробітну платню, ціни автомобіля, страхування, ремонту та палива. Країни, у яких немає даних про вартість автомобіля для порівняння, були вилучені з дослідження. Ціни на автомобілі були усереднені для двох популярних моделей, VW Golf та Toyota Corolla, і додані до середніх витрат на паливо, страхування та ремонт,

Результати показують відсоток середньорічної заробітної плати кожної країни (на людину), необхідну для придбання та експлуатації автомобіля. Дані актуальні станом на серпень 2021 р.