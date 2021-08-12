Що робити при хронічному безсонні

Здоровий сон - найважливіша функція організму. В цей час відпочивають мозок і нервова система, відновлюється робота всіх тканин. Якщо у людини спостерігається хронічне безсоння, починаються збої в організмі, знижується працездатність, погіршується функціонування головного мозку, спостерігаються перебої в обмінних процесах, повідомляє Креатив.

Не варто займатися самолікуванням, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Зазвичай в основу терапії включені два основні кроки:

Перший - усунення факторів, що викликали даний стан.

Другий - заходи щодо нормалізації сну.

По першому пункту може знадобитися допомога психіатра. Лікування немедикаментозне, це різні практики для гармонізації особистості й приведення в спокійний стан нервової системи.

Також обов'язково потрібно подбати про гігієну сну:

Лягати спати і прокидатися потрібно в один і той же час;

Краще не спати вдень, особливо в другій половині дня;

Виключіть з раціону перед сном такі напої, як міцний чай і каву;

Скоротіть розумове навантаження у вечірній час і змогу вберегти себе від стресів;

Займіться фізкультурою, але не пізніше ніж за 3 години до відходу до сну;

Не зайвими будуть і водні процедури перед сном у вигляді теплого або контрастного душу. Тільки одна порада: не варто приймати гарячі ванни у вечірній час, вони навпаки лише підвищать вашу активність.

Щодо фізіотерапії, можна розглянути такі методи лікування, як психотерапія, фототерапія, Енцефалофонія (прослуховування спеціальної музики).

Лікарське лікування повинен призначати лікар залежно від поставленого діагнозу. Якщо безсоння хронічного плану не настільки серйозна, варто починати терапію з рослинних препаратів. Такі засоби не викликають побічних реакцій і ускладнень.