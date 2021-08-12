Транзит нафтопродуктів через Україну продовжує падати

У січні-липні 2021 р. обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 66%, до 19,3 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 р, повідомляє Enkorr.

За даними Консалтингової групи «А-95», транзит дизельного пального за шість місяців знизився на 74% порівняно з аналогічним періодом торік – до 12,4 тис. т, з яких 7,8 тис. т – із Білорусі в Молдову, 1,5 тис. т – із Росії в Польщу і 3,1 тис. т – з Литви в Молдову.

Перевезення бензину в Молдову залишилися на торішньому рівні - 6,6 тис. т, при цьому в березні 2021 р. транзит територією України не здійснювався. Транзитні постачання бітуму за звітний період з Росії склали 0,2 тис. т.

В «А-95» відзначили, що в січні-липні 2021 року транзит авіаційного пального і мазуту не здійснювався.

Як повідомлялося раніше, у 2020 р. транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею через територію України скоротилися на 28% – до 73,7 тис. т, порівняно з обсягами 2019 р. (102,1 тис. т).