Кримська платформа: в яку пастку потрапила Росія

Останнім часом статистика, пов'язана з кількістю країн, які погодилися брати участь в першому саміті Кримської платформи, перетворилася в один з ключових інформаційних приводів як для МЗС, так і для інших українських владних структур, повідомляє Depo.ua.

Міністр закордонних справ радує нас повідомленням, що кількість задекларованих іноземних учасників заходу досягло 38 не уточнюючи, щоправда, ні представництва, ні навіть назв всіх країн. Яких у відкритих джерелах можна знайти 15-20. Втім, все це вже подробиці.

В Офісі президента переживають, чи затримається на саміт платформи Меркель, яка 22 серпня буде в Києві - чи все-таки полетить до Берліна, участі в роботі платформи так і не прийнявши, а залишивши після себе якогось міністра транспорту. Ні, міністра транспорту надсилають з США, тому з Німеччини, напевно, буде хтось інший.

Подібний інтерес до офіційного створення Кримської платформи, який розігріває команда Зеленського, схоже, нескладно зрозуміти. Адже запрошуючи іноземних партнерів на захід, покликаний продемонструвати їхнє ставлення до російської агресії в Криму, яке і без того зараз є чітко сформованим, команда чинного президента сподівається конвертувати кількість і впливовість учасників заходу в досить гіпотетичну власну заслугу. Яка, насправді, має скоріше організаційний, ніж політичний характер.

Втім, якщо абстрагуватися від української внутрішньої політики, цікавим є питання про те, яким в реальності буде ефект від масованого дипломатичного заходу, який чинний президент України сподівається оголосити рішучою зовнішньополітичною перемогою?

Адже мова йде не про одноразовий політичний захід "в підтримку деокупації", а про гіпотетичний поки міжнародний координаційний механізм для сприяння деокупації півострова і захисту прав людини в Криму. Який, до речі, буде діяти на постійній основі.

Звичайно, про справжній масштаб впливу "Кримської платформи" на геополітичну реальність навколо окупованого півострова можна буде судити тільки після початку її діяльності.

Втім, перші результати можна спостерігати вже зараз. Зокрема, мова йде про жорстку - а почасти істеричну - реакції Росії.

Зокрема, намагаючись натиснути на потенційних учасників дипломатичного заходу, використовуються значні ресурси російського МЗС. Наприклад, коментуючи позицію Анкари з Криму, глава МЗС Росії Сергій Лавров зажадав від турецької влади "перестати підживлювати мілітаристські настрої Києва".

При цьому перейшов до погано завуальованих загроз, зазначивши, що "заохочення агресивних українських ініціатив по Криму рівносильно посягання на територіальну цілісність Росії".

Так званий "віце-прем'єр" кримського уряду Георгій Мурадов пішов далі і заявив, що установчий саміт може привести його учасників до "ряду хворобливих наслідків".

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації ", - зазначив він.

Відразу запропонувавши внести всіх учасників саміту в список "недружніх" до Росії країн і ввести особисті санкції щодо делегатів - включно з накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію Росії.

Складно сказати, чи буде негайно реалізовано пропозицію постійного представника Криму при президенті Росії. Який фактично є не підлеглим Аксьонова, а скоріше, його московським куратором.

Але ситуація виникає досить прозора. Ще до початку роботи "Кримської платформи" Росія займає таку різку конфронтаційну позицію, що ризикує помітно погіршити свої дипломатичні відносини з усіма, хто візьме участь в цьому заході. З оглядкою на озвучену Кулебою кількість можливих учасників - все це, очевидно, є нехай маленькою, але "перемогою" української дипломатичної ініціативи.

Тарас Паньо