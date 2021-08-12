У Вінниці зафіксували перші летальні випадки від штаму "Дельтою"

У Вінницькій області померли три людини, які були інфіковані Дельта-штамом коронавірусу. Про це заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, повідомляє Новое время.

За його словами, з 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району - обом по 83 роки й 73-річний чоловік з Вінницького району.

За словами очільника області, інформація про 13-річного померлого інфікованим Дельтою, не відповідає дійсності.