Опалювальний сезон під загрозою зриву: в яких областях проблеми

Місцева влада у багатьох регіонах України почала заявляти, що старт опалювального сезону перебуває під загрозою зриву, повідомляє Слово і діло.

Проблеми з підготовкою виникли у містах майже половини областей. Переважно – через відсутність коштів і борги населення. В яких населених пунктах споживачі можуть не отримати тепло вчасно?

Опалювальний сезон 2021/2022 привернув до себе увагу ще на етапі підготовки, адже чимало регіонів зіткнулися із загрозами зриву.

Так, у двох містах Львівської області, згідно з висновком робочої групи, до осінньо-зимового періоду не підготовлені тепломережі.

Чернігівська міська рада заявила про зупинку ТЕЦ – через нерентабельність виробництва електроенергії, з цієї самої причини може зупинитися ТЕЦ і у Чернівцях.

У Полтавській, Харківській, Миколаївській, Чернівецькій та Черкаській областях опалювальний сезон може зірватися через заборгованість населення. Місцева влада закликає містян погасити борги.

У Дніпропетровській області, наприклад, триває судовий процес між НАК «Нафтогаз» та КП «Жовтоводськтепломережа».

У Луцьку та Житомирі влада повідомляла, що проблему спричинило здорожчання енергоносіїв. Мовляв, люди просто перестануть платити і опалювальний сезон буде зірвано.