Телеканал "Інтер" перевірять через фільми з акторами РФ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 12 серпня призначила позапланову перевірку телеканалу "Інтер", повідомляє Радио Свобода.

Нацрада виявила, що телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство.

Зокрема, йдеться про наступні фільми:

"Місце зустрічі змінити не можна" за участі Станіслава Говорухіна;

"Бранець замка Іф" за участі Михайла Боярського;

"Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;

"За сімейними обставинами" за участі Євгена Стеблова;

"Велика перерва" за участі Валентини Тализіної.

Згідно з українським законодавством, не можна транслювати стрічки, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (абзац десятий частини другої статті 6).

Перевірятимуть "Інтер" в період з 30 серпня по 10 вересня.

"Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні", – мовиться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що це вже третя перевірка, призначена "Інтеру" за подібні порушення.