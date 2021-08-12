Телеканал "Інтер" перевірять через фільми з акторами РФ
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 12 серпня призначила позапланову перевірку телеканалу "Інтер", повідомляє Радио Свобода.
Нацрада виявила, що телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство.
Зокрема, йдеться про наступні фільми:
- "Місце зустрічі змінити не можна" за участі Станіслава Говорухіна;
- "Бранець замка Іф" за участі Михайла Боярського;
- "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
- "За сімейними обставинами" за участі Євгена Стеблова;
- "Велика перерва" за участі Валентини Тализіної.
Згідно з українським законодавством, не можна транслювати стрічки, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (абзац десятий частини другої статті 6).
Перевірятимуть "Інтер" в період з 30 серпня по 10 вересня.
"Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні", – мовиться у повідомленні.
У Нацраді зазначили, що це вже третя перевірка, призначена "Інтеру" за подібні порушення.
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