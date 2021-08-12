У центрі Києва перекриють рух

Із 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту, повідомляє Украинская правда.

"Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності".

У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту: