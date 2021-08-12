У центрі Києва перекриють рух

У центрі Києва перекриють рух

Із 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту, повідомляє Украинская правда.

"Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі столиці проводитимуть зйомки до Дня Незалежності".

У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:

  • на території Золотоворітського скверу,
  • вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
  • вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).
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