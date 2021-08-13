Топ-5 продуктів, які знижують ризик розвитку раку

Дослідження показують, що деякі продукти, включені в щоденний раціон, можуть значно знизити ризик виникнення раку, повідомляє Clutch.

За словами доктора Гаган Сайні, онколога-радіолога з Max Healthcare до таких відносяться:

Броколі

Включення в раціон даного продукту допомагає знизити ризик розвитку раку товстої кишки, сечового міхура і простати. Багата клітковиною броколі містить сульфорафан, який стимулює вироблення ферментів, що поліпшують імунітет, і може бути корисним для виведення з організму хімічних речовин, що викликають рак.

Апельсин

Апельсин, багатий вітаміном С і антиоксидантами, є одним з найпоширеніших продуктів, які допомагають знизити ризик раку. І вітамін С, і антиоксиданти необхідні для боротьби зі збудниками раку. Звичайно, крім цього, цитрусові знижують ризик багатьох інших захворювань, знижуючи рівень холестерину, сприяючи зниженню ваги та роблячи вашу шкіру еластичною і блискучою.

Зелений чай

Зелений чай багатий поліфенолами, антиоксидантами та має протиракові властивості, які допомагають знизити ризик розвитку онкозахворювань стравоходу, легенів, печінки, порожнини рота, підшлункової залози й простати.

Імбир

Блокує ріст ракових клітин яєчників і тим самим обмежує їх здатність до поширення.

Часник

Часник має антибактеріальні властивості, які можуть допомогти знизити ризик раку різними способами та зупинити розмноження злоякісних клітин. Відомо, що він вбиває ракові клітини грудей, товстої кишки, стравоходу і шлунка.