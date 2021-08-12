Маловідомий спосіб позбутися від запаху гару на кухні

Перше, що вам потрібно зробити, - якщо їжа неїстівна, покладіть її в пакет для продуктів і винесіть прямо на вулицю, у відро для сміття. Не зберігайте її в приміщенні. Навіть якщо диму немає, вона все одно випускає запах гару, повідомляє WomanEL.

Але що зробити далі? Як позбутися від запаху в кімнаті, якщо він з'явився? Ось кілька корисних порад.

Лайфхак з яблучним укусом

Пам'ятайте про це наступного разу: ви можете позбутися від запаху гару (і інших сильних кухонних запахів), просто залишивши на ніч в кімнаті неглибоку тарілку з яблучним оцтом!

Як позбутися від запаху гару з кухонного посуду

Ідеальні засоби для видалення запаху включають харчову соду і оцет. Змочіть сковороду в білому оцті або промийте сумішшю води і харчової соди. Оцет - це м'яка кислота, яка допоможе позбутися від смердючого пригорілого нальоту, а харчова сода - м'який абразив, який допоможе вам відтерти його.

Як позбутися від стійкого запаху в мікрохвильовій печі

Розріжте лимон навпіл або очистить два апельсини від шкірки й помістіть фрукти або шкірку в миску (відповідну для розігріву в мікрохвильовій печі) з 2 склянками води. Розігрійте миску в мікрохвильовій печі протягом 4 хвилин. Але вам потрібно буде уважно стежити за тим, щоб вона не википіла і цитрусові не підгоріли.

Якщо це можливо, залиште миску з цитрусовими та водою в мікрохвильовій печі з закритими дверцятами на 12 годин або на ніч. Це повинно усунути всі стійкі запахи та залишити приємний фруктовий запах в мікрохвильовій печі.