У Криму затопило трасу Сімферополь-Ялта, є загроза прориву дамби

У Криму затопило трасу Сімферополь - Ялта. Після цього в мережах почали говорити, що це сталося через прорив дамби. Однак "влади" півострова це спростовують, повідомляє Страна.ua.

В описі під відео, яке публікує, "Кримінформ", йдеться, що в селі Краснолісся в Сімферопольському районі сильно затопило дороги. На ділянці дороги Сімферополь - Ялта, рух транспорту ускладнений, бо води там, судячи з відео, по коліно. Машини буквально плавають у воді.

У телеграм-каналі "Кримський" заявили, що після події в мережі з'явилася неправдива інформація про те, що підтоплення сталося через прорив дамби біля сіл Краснолісся і район. Дехто каже, що дамбу хтось відкрив спеціально.

Сама ж "влада" Криму спростовує прорив дамби. За їхніми даними, насправді причиною підтоплення став потужна злива, який пройшов на території півострова.