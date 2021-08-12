У РФ "Кримську платформу" назвали шабашем

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав шабашем форум "Кримська платформа", який відбудеться в серпні 2021 року і метою якого є прийняття рішень щодо повернення Криму до складу України, повідомляє Вести.

"Ось через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав Лавров.

Про "Кримську платформу"

Саміт "Кримська платформа" - це ініційований Україною міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є повернення Криму під контроль України.

Платформа повинна координувати дії органів державної влади України з Криму, а також комунікувати питання повернення Криму Україні і захисту прав жителів півострова з міжнародними партнерами України.

Завданнями платформи, кажуть її ініціатори, є надання стратегічного бачення міжнародної політики по Криму, консолідація уваги і ресурсів міжнародного співтовариства на кримському напрямку, щоб змусити Росію повернутися до дотримання норм міжнародного права і припинити присвоєння українських територій.