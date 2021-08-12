На Хмельниччині буревій поламав дерева на 100 гектарах лісу

У Кам’янець-Подільському лісовому господарстві Хмельницької області буревій понівечив дерева на понад 100 га території﻿. Про це йдеться у заяві Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства у Facebook, повідомляє Деловая столица.

"Буревій, який днями пронісся територією Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство". Внаслідок цього пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах" , — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лісівники оглянули пошкодженні насадження, оцінили збитки та спланували заходи з ліквідації наслідків негоди﻿.