У Росії відреагували на висловлювання Лукашенка про статус Криму

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Крим нібито "входить до складу Союзної держави як територія Росії" і це нібито закріплено в російському законодавстві.

"У нас є договір про Союзну державу з Білоруссю, з 1999 року він діє. Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь і Російської Федерації відповідно до їх законодавства. За нашим законодавством Республіка Крим, звісно, - це територія Російської Федерації" , - зазначив голова МЗС РФ.

Автор: Анастасія Рокитна