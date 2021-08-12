Тепло і сонячно: прогноз погоди на 13 серпня

Найближчої доби, 13 серпня, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тепле і переважно сухе атлантичне повітря, лише на крайньому південному сході країни ще вірогідні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю погода﻿ в Україні переважно буде без опадів, лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 16-21°, вдень 23-29°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві﻿ 13 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.