Правоохоронці повідомили про підозру 15 бойовикам "ДНР"

Правоохоронці заочно оголосили підозру 15 бойовикам підтримуваного РФ незаконного збройного формування "ДНР". Двоє з підозрюваних не є громадянами України, повідомляє Дзеркало тижня.

"У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу "ДНР" займали керівні посади в зазначеному підрозділі. Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО і ООС на Дебальцевському напрямку", - повідомили у поліції.

Двоє з підозрюваних бойовиків є громадянами Росії. Напередодні бойовикам повідомили про підозру за участь в діяльності не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).